Киев празднует день города: мегамарш вышиванок, "торт желаний" и концерты, программа мероприятий

С Днем Киева жителей столицы уже поздравил президент Украины Петр Порошенко

zags.kiev.ua В Киеве 27 и 28 мая будет отмечать 1535-ю годовщину города. В связи с этим в столице будет проведен 30 общегородских и 150 районных мероприятий.

С Днем Киева жителей столицы уже поздравил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

"Поздравляю наш волшебный и величественный Киев с праздником!" — написал он.

Как сообщает пресс-служба КГГА, начиная с 25 мая начнутся праздничные мероприятия на Софийской площади — здесь всех желающих будут ждать дни танца, музыки и пения.

Также запланированы выступления Государственного эстрадно-симфонического оркестра, Марии Яремчук, Pianoboy, Тауаппа, MamaRika, предусмотренные зона фуд-корта и лаунж-зона.

На Софийской площади также будет установлен трехуровневый арт-объект высотой 9 метров "Торт пожеланий", который послужит смотровой площадкой для киевлян и гостей столицы. Таким образом каждый посетитель сможет оставить пожелания городу от себя, записав его на специальном стикере.

Кроме того, 27 мая все желающие смогут принять участие в Мегамарше в вышиванках, в котором примут участие театральные, танцевальные и цирковые коллективы.

Марш стартует в 12:00 в парке Шевченко, будет сопровождаться музыкой от украинских музыкантов и делать остановки у Киевского городского дома учителя, Национальной оперы Украины, Золотых ворот, здания Службы безопасности Украины.

В субботу, 27 мая, из парка Тараса Шевченко в 17:00 стартует праздничное шествие, которое закончится массовым исполнением гимна столицы "Як тебе не любити, Києве мій".

В течение всех выходных, 27 и 28 мая, в парке "Победа" зрителей ждет интересная концертная программа и большое количество интерактивов — танцевальные соревнования, мастер-классы для всех желающих по сальсе, латине, фламенко, восточных танцев, школы боевого гопаку и тому подобное.

Зрелищным событием в эти дни станет городской фестиваль хорового искусства "Песня над Днепром", в котором в этом году будут соревноваться более 30 лучших хоровых любительских коллективов со всей Украины.

Также, 27 и 28 мая на Контрактовой площади состоится III Фестиваль Культуры Народов Подола. Гости ознакомятся с историей жизни каждого народа на Подоле, попробуют блюда национальной кухни, примут участие в конкурсах и викторинах.

Детей ждет насыщенная развлекательная программа, мастер-классы по изготовлению десертов.

Также в выходные дни в центре Киева ограничат движение транспорта. По случаю празднования Дня Киева состоится велопробег, а также благотворительный "Пробег под каштанами 2017".

В связи с этим в субботу, 27 мая, с 8:30 до 15:30 будет ограничено движение транспорта в районе стадиона "Олимпийский" до станции метро "Лыбидская". Так же частично закрытым с 6:00 до 18:00 будет центр – от Европейской площади, Крещатика и Бульвара Шевченко до проспекта Победы.

28 мая, во время проведения международной велогонки Race Horizon Park Classic перекроют движение транспорта по маршруту: ул. Николая Гринченко — ул. Кировоградская — просп. Валерия Лобановского — ул. Андрея Головко — ул. Соломенская — ул. Протасов Яр.

В этот же день с 09:00 до 12:00 движение транспорта перекроют во время проведения 25-го Открытого легкоатлетического благотворительного "Пробега под каштанами" по маршруту: Михайловская площадь — Владимирский проезд — Софийская площадь — ул. Владимирская — ул. Богдана Хмельницкого — ул. Крещатик — Майдан Незалежности.

Напомним, День Киева ежегодно проводится в последнее воскресенье мая.

ервое празднование дня Киева состоялось в конце мая 1982 года и была приурочена к празднованию 1500-летия города. Идея о праздновании принадлежала председателю исполкома Киевского городского совета народных депутатов в 1979-1989 годах Валентину Згурскому.

Фото: zags.kiev.ua видео: ТСН