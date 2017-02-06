Киев стоит в десятибалльных пробках, проблемы с движением и на въездах в город

В Киеве зафиксировано одиннадцать ДТП.

Сегодня, 6 февраля, по состоянию на 9.00, Киев стоит в десятибалльных пробках из десяти возможных.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Пробки.

Сейчас в Киеве зафиксировано одиннадцать ДТП, часть из них — неподалеку от важных транспортных развязок, в частности вблизи станции метро "Петровка" и "Позняки".

Так, движение парализовано на Южном и Дарницком мосту, а также на мосту Патона, пишет УНИАН

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На въездах в город — также проблемы с движением транспорта. Со стороны Житомира транспорт фактически остановился, из Броваров и Вышгорода также трудно добраться в Киев, там транспорт движется очень медленно.

Из-за аварии затор на Броварском проспекте в направлении от ст. м. "Черниговская" к Гидропарку.

Масштабная пробка от пр. Ватутина до ул. Е. Телиги. Из-за ДТП в пробке стоит пр. Победы от ст. м. Житомирская до ст. м. "Берестейская", пишут Известия в Украине.

Проблемы с движением транспорта также на въездах в город. Со стороны Житомира транспорт фактически остановился.

На Гостомельском шоссе скорость не выше 15 км/ч. Из Броваров добраться до Киева можно не быстрее 30 км/ч.

Напомним, сегодня в столице ожидаются сильные снегопады. Ночью вероятный прирост высоты снежного покрова — 1,5-2 см, днем — на 2-3 см.

Температура ночью 7—9° мороза, днем около 5—7° мороза. Ветер восточный, 5-10 м/с.

В связи с плохими погодными условиями ограничили въезд грузовиков в столицу.

фото: izvestia.kiev.ua