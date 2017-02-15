Киев вошел в ТОП-100 лучших студенческих городов мира

Среди киевских университетов отмечены КПИ и КНУ им. Шевченко.
Такие данные обнародовала компании QS Best Student Cities 2017 (Великобритания), пишет Эспрессо.
В новом Международном рейтинге, который возглавили Монреаль, Париж и Лондон, перечислены 100 лучших студенческих городов мира.
Из украинских городов представлены Киев, который находится на 97 месте из 100.
Впервые в истории рейтинга (с 2012 года) канадский Монреаль забрал первенство у Парижа (он на втором месте), а Лондон поднялся на две позиции и разместился на третьем месте.
Эксперты проанализировали 125 городов, оценка проводилась по шести критериям, среди которых — популярность города, финансовая доступность, рейтинг местных университетов, интернациональность студенческого состава, активность работодателей, а также мнение самих студентов.
Киев отмечен как город с относительной (по сравнению с другими городами в рейтинге) дешевизной жизни. Отмечена также необходимость изучения иностранными студентами украинского языка для повседневного общения в городе.
Среди соличных университетов отмечены КПИ и КНУ им. Шевченко.
Ранее сообщалось, что Киев попал в десятку самых доступных городов Европы для проживания туристов.