Киев вошел в ТОП-100 лучших студенческих городов мира

Среди киевских университетов отмечены КПИ и КНУ им. Шевченко.

КНУ им. Шевченко. Фото: Сегодня

Столица Украины

город Киев вошел в сто лучших студенческих городов мира 2017 года.

Такие данные обнародовала компании QS Best Student Cities 2017 (Великобритания), пишет Эспрессо.

В новом Международном рейтинге, который возглавили Монреаль, Париж и Лондон, перечислены 100 лучших студенческих городов мира.

Из украинских городов представлены Киев, который находится на 97 месте из 100.

Впервые в истории рейтинга (с 2012 года) канадский Монреаль забрал первенство у Парижа (он на втором месте), а Лондон поднялся на две позиции и разместился на третьем месте.

Эксперты проанализировали 125 городов, оценка проводилась по шести критериям, среди которых — популярность города, финансовая доступность, рейтинг местных университетов, интернациональность студенческого состава, активность работодателей, а также мнение самих студентов.

Киев отмечен как город с относительной (по сравнению с другими городами в рейтинге) дешевизной жизни. Отмечена также необходимость изучения иностранными студентами украинского языка для повседневного общения в городе.

Среди соличных университетов отмечены КПИ и КНУ им. Шевченко.

Ранее сообщалось, что Киев попал в десятку самых доступных городов Европы для проживания туристов.