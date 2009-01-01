Киев вошел в ТОП-100 самых гостеприимных городов мира

В тройку лидеров попали Сингапур, Стокгольм и Хельсинки.
В рейтинге Голландской туристической компании TravelBird, Киев занял 86-е место, пишет Новое время.
Общий бал украинской столицы составил 4.61 из 10 возможных. Больше всего туристы оценили открытость киевлян к каучсерфингу (8.76) — возможность бесплатно переночевать у местных жителей. Всего в один балл путешественники оценили уровень счастья киевлян.
Отметим, что в первую десятку попали такие города, как Сингапур, Стокгольм, Хельсинки, Сан-Франциско и другие, чей бал не ниже 7.81. В свою очередь в пятерке самых недоброжелательных — Коломбо, Москва, Ханой, Бухарест и Будапешт.
Для составления рейтинга эксперты проанализировали более 500 самых популярных туристических направлений согласно данным Всемирной туристической организации.
В первую очередь опросили несколько тысяч тревел-журналистов, которых попросили оценить города по таким критериям: прохождение контроля на границе, безопасность, уровень счастья местных жителей, готовность приютить туристов у себя дома и владение английским языком. Также, эксперты опросили местных жителей и туристов.
Всего в рейтинг попало сто самых популярных туристических городов. В тройку лидеров попали Сингапур, Стокгольм и Хельсинки.
Ранее сообщалось, что Киев вошел в сто лучших студенческих городов мира 2017 года.
фото: nashkiev.ua