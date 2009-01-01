Киев вошел в ТОП-100 самых гостеприимных городов мира

В тройку лидеров попали Сингапур, Стокгольм и Хельсинки.

Спасибо Киев за гостеприимство, говорили фанаты Швеции. nashkiev.ua

Столица Украины город Киев попала в ТОП-100 самых гостеприимных городов мира в 2017 году.

В рейтинге Голландской туристической компании TravelBird, Киев занял 86-е место, пишет Новое время.

Общий бал украинской столицы составил 4.61 из 10 возможных. Больше всего туристы оценили открытость киевлян к каучсерфингу (8.76) — возможность бесплатно переночевать у местных жителей. Всего в один балл путешественники оценили уровень счастья киевлян.

Отметим, что в первую десятку попали такие города, как Сингапур, Стокгольм, Хельсинки, Сан-Франциско и другие, чей бал не ниже 7.81. В свою очередь в пятерке самых недоброжелательных — Коломбо, Москва, Ханой, Бухарест и Будапешт.

Для составления рейтинга эксперты проанализировали более 500 самых популярных туристических направлений согласно данным Всемирной туристической организации.

В первую очередь опросили несколько тысяч тревел-журналистов, которых попросили оценить города по таким критериям: прохождение контроля на границе, безопасность, уровень счастья местных жителей, готовность приютить туристов у себя дома и владение английским языком. Также, эксперты опросили местных жителей и туристов.

Всего в рейтинг попало сто самых популярных туристических городов. В тройку лидеров попали Сингапур, Стокгольм и Хельсинки.

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Ранее сообщалось, что Киев вошел в сто лучших студенческих городов мира 2017 года.

фото: nashkiev.ua