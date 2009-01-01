Киев застрял в огромных пробках, карта дорог

Центр столицы традиционно стоит в самых больших пробках.

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Киев парализовали вечерние пробки. Центр столицы традиционно "стоит" в самых больших пробках.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google.Марѕ, пишет УНИАН

В частности, "красные" ул. Сечевых Стрельцов, Чорновила и бул. Т. Шевченко (от ул. Саксаганского до ул. Крещатик).

Также движение транспорта затруднено на Набережном шоссе, бульваре Дружбы Народов и Столичном шоссе. Также авто застряли в пробках на проспекте Победы и ул. В. Гетмана.

Скриншот

Стоит отметить, что столичная власть планирует начать сотрудничество с Google, чтобы с помощью его сервисов киевляне могли получать необходимую информацию относительно всех муниципальных учреждений, коммунальных предприятий и всех городских мероприятий.



