Киев засыпает снегом. Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными

В связи с ухудшением погодных условий, въезд крупногабаритного транспорта в столицу будет ограничен.

Сегодня, 6 февраля, в Киеве ожидаются сильные снегопады.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

В КГГА призывают водителей быть внимательными и осторожными на дорогах столицы.

"Ночью вероятный прирост высоты снежного покрова — 1,5-2 см, днем — на 2—3 см. Температура ночью 7—9 ° мороза, днем около 5—7 ° мороза", — говорится в сообщении.

Горадминистрация призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах столицы. Кроме того, в условиях осложнения погодных условий водителям частных авто рекомендуется по возможности воздерживаться от поездок на собственном транспорте и соблюдать правила парковки, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Пешеходам рекомендуется осторожно двигаться по тротуарам, переходить дорогу только в установленных для этого местах, быть осторожными и осмотрительными.

Кроме того, в связи с ухудшением погодных условий, с 6:00 въезд крупногабаритного транспорта в столицу будет ограничен.

Ранее сообщалось, что 7-8 февраля в Киеве ощутимо похолодает, температура воздуха может опуститься до 20 градусов мороза.

фото: vk.com/kievvgorode