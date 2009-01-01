Киев засыпает снегом. Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными

В связи с ухудшением погодных условий, въезд крупногабаритного транспорта в столицу будет ограничен.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.
В КГГА призывают водителей быть внимательными и осторожными на дорогах столицы.
"Ночью вероятный прирост высоты снежного покрова — 1,5-2 см, днем — на 2—3 см. Температура ночью 7—9 ° мороза, днем около 5—7 ° мороза", — говорится в сообщении.
Горадминистрация призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах столицы. Кроме того, в условиях осложнения погодных условий водителям частных авто рекомендуется по возможности воздерживаться от поездок на собственном транспорте и соблюдать правила парковки, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.
Пешеходам рекомендуется осторожно двигаться по тротуарам, переходить дорогу только в установленных для этого местах, быть осторожными и осмотрительными.
Кроме того, в связи с ухудшением погодных условий, с 6:00 въезд крупногабаритного транспорта в столицу будет ограничен.
Ранее сообщалось, что 7-8 февраля в Киеве ощутимо похолодает, температура воздуха может опуститься до 20 градусов мороза.
фото: vk.com/kievvgorode