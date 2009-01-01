"Киевэнерго" угрожает отключить "Киевводоканал" из-за миллиардного долга столицы

"Киевэнерго" будет вынуждено отключить "Киевводоканал" за долги ... что может нести экологическую угрозу

фото: rbc.ua Компания ОАО "Киевэнерго" заявила, о миллиардном долге столицы за использованную электроэнергии.

Как сообщили в пресс-центре компании, по состоянию на 1 октября долг Киева составляет 1,012 млрд грн.

По данным компании, основные должники — предприятия жизнеобеспечения города коммунальной формы собственности и населения.

"Предприятия жилкоммунхоза, в т. ч. предприятия жизнеобеспечения города, задолжали за электроэнергию 491,4 млн грн. Долг крупнейшего должника КП "Киевский метрополитен" составляет 201,5 млн грн", — говорится в сообщении.

При этом долг населения Киева за потребленную электрическую энергию перед "Киевэнерго" на 1 октября 2017 года составил 332,15 млн грн.

"Наибольшими должниками являются потребители Дарницкого, Святошинского и Соломенского районов — 48,9 млн грн, 37,4 млн грн и 37,4 млн грн соответственно", — сообщили в компании.

Задолженность госбюджета по компенсации льгот и субсидий за электроснабжение перед Киевэнерго составляет 141,49 млн грн, из них долг "Киевводоканала" — 53,71 млн грн.

"НКРЭКП автоматически списывает средства для оплаты потребленной электроэнергии за счет льгот и субсидий в пользу "Энергорынок" по константе. Хотя "Киевэнерго" не получает расчет в полном объеме, средства со счетов компании автоматически списываются. В случае дальнейших неплатежей "Киевэнерго" будет вынуждено отключить "Киевводоканал" за долги ... что может нести экологическую угрозу", — заявили в компании.

Напомним, в Киеве с 26 июля изменились тарифы на горячую воду и отопление — цена на горячее водоснабжение выросла, а централизованное отопление несущественно подешевело.

фото: rbc.ua