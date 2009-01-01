Киевлян хотят обложить новым налогом

За счет киевлян планируют застраховать их дома от несчастных случаев.

Киевской горгосадминистрации задумали включить в качестве составляющей тарифа на содержание домов и придомовых территорий расходы на страхование.

Об этом пишет kievvlast.

За счет киевлян планируют застраховать их дома от несчастных случаев.

Информация стала известна из отдельного поручения Геннадия Плиса к зампреду КГГА Петру Пантелееву и директору Департамента экономики и инвестиций КГГА Светлане Принаде.

"Прошу предоставить предложения о возможности включения в состав тарифа на содержание домов и придомовых территорий расходы на страхование этих домов от несчастных случаев", — пишут в документе.

Напомним, в Киеве в два раза повысят тарифы на содержание домов и придомовых территорий.