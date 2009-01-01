Киевлян хотят обложить новым налогом

За счет киевлян планируют застраховать их дома от несчастных случаев.
Об этом пишет kievvlast.
За счет киевлян планируют застраховать их дома от несчастных случаев.
Информация стала известна из отдельного поручения Геннадия Плиса к зампреду КГГА Петру Пантелееву и директору Департамента экономики и инвестиций КГГА Светлане Принаде.
"Прошу предоставить предложения о возможности включения в состав тарифа на содержание домов и придомовых территорий расходы на страхование этих домов от несчастных случаев", — пишут в документе.
Напомним, в Киеве в два раза повысят тарифы на содержание домов и придомовых территорий.