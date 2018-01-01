Киевлянин выпил "Боярышника" и умер

Собутыльника мужчины удалось спасти.

В Дарницком районе Киева от передозировки настойкой боярышника скончался мужчина.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Instagram.

"Настойка боярышника вместо марша ЛГБТ: одного успели откачать, второму не хватило достаточной дозы. Позняки, Григоренко 3-а, настойка боярышника. Увидела два тела, один бездыханный. Приехала скорая, откачала. Говорит таких вызовов каждый день по 20 человек", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что поход в магазин за продуктами оказался смертельным для 32-летнего жителя Житомира Олега Ровкова - покупая продукты, парень высказал работникам супермаркета свои претензии по поводу плохого и медленного, по его мнению, обслуживания. За это при выходе на улицу парня убили.

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