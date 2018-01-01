Киевлянин выпил "Боярышника" и умер

Собутыльника мужчины удалось спасти.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Instagram.
"Настойка боярышника вместо марша ЛГБТ: одного успели откачать, второму не хватило достаточной дозы. Позняки, Григоренко 3-а, настойка боярышника. Увидела два тела, один бездыханный. Приехала скорая, откачала. Говорит таких вызовов каждый день по 20 человек", - сказано в сообщении.
Настойка боярышника вместо марша ЛГБТ: одного успели откачать, второму не хватило достаточной дозы. "Позняки Григоренка 3-а настойка боярышника. Увидела два тела один бездыханный . Приехала скорая откачала. Говорит таких вызовов каждый день по 20 чел." facebook.com/dtp.kiev.ua/ instagram.com/dtp.kiev.ua
Ранее сообщалось, что поход в магазин за продуктами оказался смертельным для 32-летнего жителя Житомира Олега Ровкова - покупая продукты, парень высказал работникам супермаркета свои претензии по поводу плохого и медленного, по его мнению, обслуживания. За это при выходе на улицу парня убили.
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