Киевлянка совершила суицид, отправив на тот свет собаку и кота

Тело хозяйки квартиры было обнаружено в ванне.
Об этом "Обозревателю" рассказали медики.
Также в помещении были обнаружены кот и собака, которые отравились газом.
Трагический случай произошел на улице Василия Жуковского в Голосеевском районе. Тело хозяйки квартиры было обнаружено в ванне. Отмечается, что вся квартира была наполнена газом.
По одной из версий, женщина включила на кухне газ, а потом пошла в ванну, где свела счеты с жизнью (предположительно, утопилась). От отравления газом умерли также двое ее домашних любимцев.
Напомним, популярный одесский видеоблогер покончил с собой в карпатском лесу.