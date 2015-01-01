Киевлянка совершила суицид, отправив на тот свет собаку и кота

Тело хозяйки квартиры было обнаружено в ванне.

В Киеве 30-летняя женщина совершила суицид в квартире.

Об этом "Обозревателю" рассказали медики.

Также в помещении были обнаружены кот и собака, которые отравились газом.

Трагический случай произошел на улице Василия Жуковского в Голосеевском районе. Тело хозяйки квартиры было обнаружено в ванне. Отмечается, что вся квартира была наполнена газом.

По одной из версий, женщина включила на кухне газ, а потом пошла в ванну, где свела счеты с жизнью (предположительно, утопилась). От отравления газом умерли также двое ее домашних любимцев.

Напомним, популярный одесский видеоблогер покончил с собой в карпатском лесу.