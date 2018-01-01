В метрополитене рассказали, сколько поездок купили киевляне за сутки до подорожания проезда

Цифры, откровенно говоря, впечатляют.

Почти 6 миллионов поездок всего за одни сутки - киевляне установили своеобразный рекорд УНИАН

Всего жители Киева приобрели для себя огромную цифру в 5 млн 971 тыс. 525 поездок - и это всего за одни сутки, в своем в Facebook сообщает КП "Киевский метрополитен".

Три четверти из купленных поездок были приобретены по старому тарифу.

"В прошлую пятницу наши пассажиры пополнили свои карточки метро на 5 млн 971 тыс. 525 поездок. Из них 4 миллиона 568 тыс. 800 поездок по тарифу 4,5 грн", - говорится в сообщении.

А тем временем поступают сообщения, что особо ушлые киевляне начали продавать бесконтактные карточки для проезда в подземке, пополненные еще до повышения тарифа на проезд. Объявление о продаже проездных карт можно найти в интернете на сайтах для торговли.

Так, карта на 100 поездок обойдется в 500-560 гривень (при себестоимости для продающего в 450 гривень) - с учетом того, что пополненная в кассе по новому тарифу карта обойдется желающему проехаться на метро в 650 гривень.

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Ранее сообщалось, что КГГА приняла решение повысить тарифы на проезд в общественном транспорте Киева, соответствующее распоряжение было подписано. Власти оставили без внимания проходивший под Киевсоветом протест против повышения цен.

А в день перед повышением цен на проезд кассы попали в жесткую осаду - тысячи киевлян ринулись заранее закупаться проездными и пополнять их по старым тарифам.

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