Киевская маршрутка на остановке "впечатала" женщину в троллейбус

На одной из столичных остановок произошло жуткое ДТП.

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В столице Украины минувшее воскресенье, 12 ноября, на остановке ВДНХ произошел очередной инцидент с участием водителя маршрутки.

Мужчина придавил горожанку к борту троллейбусу. Пострадавшая уже третьи сутки находится в отделении реанимации одной из больниц Киева в тяжелом состоянии, сообщает "ТСН" со ссылкой на дочь пострадавшей, Ирину.

"В это воскресенье на ВДНХ на остановке моя мама подбегала к троллейбусу и пострадала. Поскольку троллейбусы не могут подъехать к остановке, потому что там много маршруток, то они останавливаются во второй полосе. Там же на остановке полный хаос: маршрутки, троллейбусы, автобусы. Там все стоят в несколько рядов в куче. И вот когда мама шла к троллейбусу, маршрутка ее придавила", – рассказала она.

Медики диагностировали у пострадавшей перелом ребер и обнаружили пробитым одно легкое и сложный перелом таза со смещением.

Остальные детали инцидента на данный момент остаются неизвестными.

Напомним, ранее сообщалось о том, что под Киевом маршрутка столкнулась с автобусом Нацгвардии