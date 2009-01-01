Киевская школьница стала обладательницей миллионного ID-паспорта

Обменять бумажную книжечку на пластик можно только тогда, когда пришло время менять фотографию.

В Украине выдали миллионный ID паспорт cheap-trip.eu

Киевская 15-летняя школьница стала владелицей миллионного ID-паспорта — пластиковой карты, которая заменяет обычный бумажный.

Об этом идет речь в материале ТСН.

"Я пришла, подала документы, чтобы потом оформить загран, мне сообщили впоследствии: вы стали миллионным получателем ID-карты, и сказали на какое время придти", — рассказала Владислава Демчук.

Пластиковый паспорт в Украине выдают уже почти год — как первое удостоверение личности или на замену потерянному. Обменять бумажную книжечку на пластик можно только тогда, когда пришло время менять фотографию.

Новый образец внутреннего паспорта имеет чип с биометрическими данными. С ним можно уже путешествовать в Турцию без заграничного.

Ранее сообщалось, что уже этой осенью в Украине будут выдавать внутренние паспорта сразу с электронной цифровой подписью.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 января 2016 года в Украине началась выдача новых внутренних паспортов — биометрических.

Видео: ТСН.