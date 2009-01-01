Киевская школьница стала обладательницей миллионного ID-паспорта

Обменять бумажную книжечку на пластик можно только тогда, когда пришло время менять фотографию.
Об этом идет речь в материале ТСН.
"Я пришла, подала документы, чтобы потом оформить загран, мне сообщили впоследствии: вы стали миллионным получателем ID-карты, и сказали на какое время придти", — рассказала Владислава Демчук.
Пластиковый паспорт в Украине выдают уже почти год — как первое удостоверение личности или на замену потерянному. Обменять бумажную книжечку на пластик можно только тогда, когда пришло время менять фотографию.
Новый образец внутреннего паспорта имеет чип с биометрическими данными. С ним можно уже путешествовать в Турцию без заграничного.
Ранее сообщалось, что уже этой осенью в Украине будут выдавать внутренние паспорта сразу с электронной цифровой подписью.
Напомним, ранее сообщалось, что с 1 января 2016 года в Украине началась выдача новых внутренних паспортов — биометрических.
Видео: ТСН.