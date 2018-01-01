Киевские депутаты поручили "Киевтеплоэнерго" готовить город к следующему отопительному сезону

В прошлом году Киевский горсовет разорвал соглашения с "Киевэнерго", которое было заключено 17 лет назад и создании КП "Киевтеплоэнерго".

Модернизацию столичных теплосетей финансировать будут не только из бюджета, заявил Петр Пантелеев. Пресс-служба КГГА

На пленарном заседании Киевского городского совета 22 марта депутаты увеличили размер уставного капитала КП "Киевтеплоэнерго" на сумму 1,2 млрд гривен за счет денежного взноса владельца.

Это необходимо, чтобы коммунальное предприятие приняло на баланс тепловые сети Киева после 27 апреля 2018 года, то есть после расторжения договора столице с ПАО "Киевэнерго" и подготовительных работ к следующему отопительному сезону, передает пресс-служба КГГА.

Согласно решению, КП "Киевтеплоэнерго" также является одним из ключевых участников процесса возвращения под контроль города объектов теплоэнергетического комплекса, находящихся во владении и пользования ПАО "Киевэнерго".

Напомним, что в июне прошлого года Киевский горсовет принял стратегическое решение - прекращение соглашения с ОАО "Киевэнерго", которое было заключено 17 лет назад. После завершения сделки коммунальное предприятие должно обеспечить жителям столицы бесперебойность услуг по отоплению, горячему водоснабжению, электрической энергии.

"Мы создали "Киевтеплоэнерго". В предприятие перешли около 300 работников. За полгода работы предприятию удалось провести гидравлические испытания. Сегодня "Киевтеплоэнерго" обеспечивает прохождение отопительного сезона на территории 8000000 квадратных метров. Эта цифра равна площади Чернигова или Ивано-Франковска", - сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

При этом существует настоятельная потребность в первоочередных расходах предприятия для начала его деятельности и выполнения работ в межотопительный период - не менее в сумме 1,2 млрд грн. Предприятию необходимо провести расчет за энергоносители, увеличить штат работников, обеспечивающих подготовку к зиме, противоаварийное обслуживание, закупить новую специализированную технику, создать геоинформационную систему инженерных сетей.

"Это средства на обеспечение наличия ресурсов для производства теплоэлектроэнергии, это осуществление общепроизводственных расходов и приобретение материалов и спецтехники. А еще - организация рабочих мест для 3-х тысяч специалистов и инженеров и более 7000 человек производственного персонала. Сейчас уставный капитал "Киевтеплоэнерго" составляет 5000 гривен, что является нонсенсом для предприятия, на которое возложена функция жизнеобеспечения столицы", - отметил Петр Пантелеев.

Он подчеркнул, что в направлении модернизации столичных теплосетей город не полагается только на бюджетные средства. Уже подписан меморандум и начата совместная работа с офисом экономического роста USAID. Обсужден план совместных действий на год, создан организационный комитет.

Фактически предприятие заместить ПАО "Киевэнерго" и продолжить предоставление услуг потребителям города. При этом замена поставщика услуг должно быть как можно быстрой и безболезненной для жителей столицы.