Киевские копы ищут серийного налетчика на банки, опубликованы фото и видео

Злоумышленник обычно после преступления оставляет шоколадки или конфеты.

Злоумышленник ни разу не применял оружие во время угроз kyiv.npu.gov.ua

разыскивает серийного налетчика на банки — мужчину примерно 50-55 лет, он с 2007 года совершил более 10 ограблений.

Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции в столице.

В ведомстве уточнили, что за информацию, которая поможет установить и задержать злоумышленника, объявлено вознаграждение в размере 100 тыс. гривен.

"Последний эпизод ограбления произошел на прошлой неделе по ул. Васильковская в Голосеевском районе Киева", — подчеркнули в пресс-службе.

Полиция изъяла записи с камер видеонаблюдения, именно они и зафиксировали грабителя — мужчину в возрасте примерно 50-55 лет, в очках, одетого в темное пальто. Правоохранители также выяснили, что тот выбирает банки, в которых нет охраны.

Злоумышленник ни разу не применял оружие во время угроз kyiv.npu.gov.ua

"… ни разу он не применял оружие во время угроз. В нескольких случаях грабитель даже назывался клиентом банка и требовал отвести его в кабинет директора, которого заставлял открывать сейф с деньгами", — добавили в Нацполиции.

Сотрудник столичного уголовного розыска Сергей Руденко рассказал, что налетчик "обычно после каждого такого преступления как "компенсацию" оставляет шоколадки или конфеты". "Это, так сказать, его "фирменный" почерк", — отметили в ведомстве.

"Более того, анализируя поведение подозреваемого, оперативники пришли к выводу, что действует он всегда очень спокойно и уравновешенно", — сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Полтавской области правоохранители задержала банду выходцев с Кавказа, они два года осуществляли разбойные нападения на частные дома по всей Украине.

Фото: kyiv.npu.gov.ua, видео: поліція Києва