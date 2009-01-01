Киевские копы нашли парня, похищенного накануне

Гражданин утверждает, что у него возникло недоразумение со знакомыми.

Сотрудники полиции, иллюстрация УНИАН

нашли парня, похищенного накануне в Днепровском районе столицы.

Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции в столице.

По его данным, гражданин утверждает, что не имеет ни к кому претензий, так как у него возникло недоразумение со знакомыми.

Вчера — 18 августа — после получения сообщения о похищении копы установили личность потерпевшего — это киевлянин, 1995 года рождения, а потом и выяснили и его местонахождение.

Парня доставили в Днепровское управление полиции, с ним общались следователи. "В настоящее время известно, что он отказывается писать заявление о совершении в отношении него каких-либо правонарушений...", — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что поздно вечером 18 августа в Днепровском районе Киева — на бульваре Перова — злоумышленники с битами повредили иномарку, вытащили из салона мужчину, нанесли ему телесные повреждения, после чего посадили в свое авто и уехали.