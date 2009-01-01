Киевские копы задержали мужчину, причастного к убийству иностранца

Возможно, убитый — гражданин Израиля и жил в Иерусалиме.

Место преступления npu.gov.ua

В четверг, 24 августа,задержали мужчину, причастного к убийству иностранца в Печерском районе столицы, он угнал машину жертвы.

Об этом говорится на сайте Главного управления Национальной полиции в городе.

По данным интернет-издания strana.ua, которое опирается на сведения источников в МВД, у погибшего был при себе документ на имя Шахрух Турсунов (гражданин Израиля, жил в Иерусалиме), его подлинность проверяют.

"… Было сразу отработано место происшествия, были установлены свидетели и видео с камер наблюдения, что позволило установить автомобиль, на котором скрылись преступники, и ввести по городу план "Перехват", — отметил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

По его словам, уже через несколько часов копы нашли машину, а мужчину, который в ней ехал — задержали. "При досмотре автомобиля обнаружили пятна крови, гильзы и повреждения от пуль. Мужчина задержан, с ним работают следователи", — отметил он.

Правоохранители начали два уголовных производства: по факту умышленного убийства — ст. 115 — и по факту завладения транспортным средством (злоумышленник скрылся на авто потерпевшего) — ст. 289 Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что поздно вечером 23 августа в Печерском районе Киева неизвестные застрелили иностранца и скрылись с места происшествия. Узнать больше о случившемся можно здесь.

Фото: npu.gov.ua, видео: поліція Києва