Киевский чиновник погорел на взятке в 50 тыс. гривен

Злоумышленник требовал деньги от бизнесмена.
Об этом сообщили в прокуратуре Киева.
По ее данным, чиновник требовал деньги от бизнесмена за составление положительного экспертного заключения на проведение лесосечных работ.
"Готовится уведомление о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (получение неправомерной выгоды должностным лицом) и ходатайство об избрании меры пресечения", — отметили в ведомстве.
Ранее во Львовской области на крупной взятке погорел помощник-консультант одного из народных депутатов. Узнать больше об инциденте, а также посмотреть фотографии с места происшествия, можно здесь.
Фото: kyiv.gp.gov.ua