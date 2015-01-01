Киевский чиновник погорел на взятке в 50 тыс. гривен

Злоумышленник требовал деньги от бизнесмена.

Неправомерная выгода kyiv.gp.gov.ua

Начальника одного из отделов госпредприятия "Киевский экспертно-технический центр Гоструда" правоохранителив сумме 50 тыс. гривен, которую он получил в два этапа.

Об этом сообщили в прокуратуре Киева.

По ее данным, чиновник требовал деньги от бизнесмена за составление положительного экспертного заключения на проведение лесосечных работ.

"Готовится уведомление о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (получение неправомерной выгоды должностным лицом) и ходатайство об избрании меры пресечения", — отметили в ведомстве.

Ранее во Львовской области на крупной взятке погорел помощник-консультант одного из народных депутатов. Узнать больше об инциденте, а также посмотреть фотографии с места происшествия, можно здесь.

Фото: kyiv.gp.gov.ua