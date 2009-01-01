Киевский судья погорел на крупной взятке, фото с места происшествия

Силовики задержали "служителя Фемиды" и посредника, отметил Аваков.
Об этом глава МВД Арсен Аваков написал на своей странице в Facebook.
В то же время он не уточнил, где именно произошел инцидент.
"… задержали судью Соломенского райсуда города Киева и директора адвокатского бюро (посредник) при получении взятки — 22 тыс. долларов (более 590 тыс. гривен — ред.) за содействие в снятии ареста на имущество которое находилось в залоге", — отметил министр.
Ранее в Житомире силовики разоблачили во взяточничестве начальника одного из управлений Житомирской областной госадминистрации, чиновник через посредника систематически требовал деньги от местных бизнесменов.