Киевский судья погорел на крупной взятке, фото с места происшествия

Силовики задержали "служителя Фемиды" и посредника, отметил Аваков.

Место происшествия

В четверг, 26 января, правоохранители задержали судью Соломенского райсуда Киева и директора адвокатского бюро-посредника при получении

Об этом глава МВД Арсен Аваков написал на своей странице в Facebook.

В то же время он не уточнил, где именно произошел инцидент.

"… задержали судью Соломенского райсуда города Киева и директора адвокатского бюро (посредник) при получении взятки — 22 тыс. долларов (более 590 тыс. гривен — ред.) за содействие в снятии ареста на имущество которое находилось в залоге", — отметил министр.

Ранее в Житомире силовики разоблачили во взяточничестве начальника одного из управлений Житомирской областной госадминистрации, чиновник через посредника систематически требовал деньги от местных бизнесменов.

Фото: facebook.com/arsen.avakov.1