Киевский зоопарк ждет масштабная реконструкция. У Кличко обещают выделить более 300 миллионов

Зоопарк остается в пределах своей территории в центре Киева.

УНИАН В Киевском зоопарке грядет масштабная реконструкция, на которую гродские власти намерены потратить 327 миллионов гривен. Такая сумма указана в технико-экономическом обосновании.

Как отметили в КГГА, большинство этих денег пойдет на строительные работы, которые оценили в 248 млн грн. Остальные 80 миллионов пойдут на мебель, инвентарь, оборудование и др, пишет Дело.

Согласно сообщению, реконструкцию пройдет в 6 очередей и займет 5 лет. Ремонтные работы продлятся до конца 2022 года (63 месяца).

Стоит отметить, ранее заместитель мера Александр Спасибко заявил, что на реконструкцию зоопарка выделят 300 млн грн.

Еще перед реконструкцией зоопарка активисты заявляли, что его хотят закрыть, а на его месте построить ТРЦ.

"Цель мародеров незатейлива — закрыть Киевский зоопарк на проспекте Победы и застроить его 34 гектара дорогой земли коммерческими небоскребами", — заявлял активист Виталий Черняховский.

Однако согласно ТЭО зоопарк остается в пределах своей территории в центре Киева. Это подтвердил и мер Киева Виталий Кличко. По его словам, сейчас около 30% площади зоопарка не используется.

Цель реконструкции — максимально использовать существующую площадь. О том, как она будет использоваться, станет известно из проекта реконструкции, который утвердят в следующем году.

В рамках реконструкции планируют:

сделать второй вход в зоопарк со стороны улицы Зоологической;

привести все имеющиеся искусственные озера к удовлетворительному техническому состоянию;

реконструировать имеющиеся и устроить новые парковые дорожки и аллеи;

устроить оросительную систему для полива газонов и цветочников;

реконструкцию и устройство новых зеленых насаждений;

внедрение автоматизированной системы мониторинга и управления технологическими процессами; внедрение современных телекоммуникационных решений для on-line просмотра экспозиций.

Тендер на первую очередь реконструкции Киевского зоопарка прошел в июле 2017 года, еще до утверждения ТЭО и завершения всех проектных работ. По словам директора зоопарка Кирилла Трантина, она включает в себя обследование зеленых насаждений, а также строительство нового приматника.

Хотя первый тендер уже был проведен, однако до сих пор нет проекта реконструкции Киевского зоопарка.

Согласно данным Youcontrol конечным бенефициарным собственником Киевского института городского гражданского проектирования является Андрей Малафеев. Через компанию ООО "Кедр. Операции с недвижимостью" он связан с Игорем Мрочко, братом экс-депутата от КПУ Антонины Калетник.

Напомним, в июле 2016-го столичная власть разработала концепцию развития городского зоопарка.

Сейчас в зоопарке насчитывается 391 вид животных — около 2 900 особей. Его площадь составляет 34 га.

В 2007 году Киевский зоопарк был исключен из Европейской ассоциации зоопарков, поскольку не соответствовал стандартам содержания животных.