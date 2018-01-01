Киевсовет принял детальный план территорий Троещины - Кличко

Депутаты проголосовали за проект после обращения мэра.

Мэр столицы Виталий Кличко обратился к фракциям Киевсовета с просьбой поддержать проект детального плана территорий в границах улиц Оноре де Бальзака, Милославской, Николая Закревского, Александра Сабурова в Деснянском районе Киева. Он также отметил, что в проекте учтена необходимая социальная составляющая для жителей района, сообщает сайт мэра

Также этот проект прошел все необходимые процедуры, были учтены архитектурные нормы и проведены экспертизы, состоялось общественное обсуждение проекта детального плана территорий.

"Я хочу обратиться к каждому депутату. Сегодня этот вопрос очень политизирован. Вы ведь тоже общались с людьми, которые не уходят из кулуаров Киевсовета уже шестой день и требуют от нас рассмотреть важные для них вопросы. Эти люди должны получить право законно жить в своих квартирах, - заявил Кличко. - В случае принятия этого детального плана, Троещина получит три новых детских сада, школу на 1980 мест, новую поликлинику на 2500 посетителей, больницу на 500 коек, роддом, ледовый стадион, 2 парка у озера и на территории инвестора, паркинги. Произойдет расширение улицы Закревского. Учли и проблемы "Жемчужины Троещины". Можно будет построить жилье для обманутых инвесторов "Элита центр". Все это учтено в проекте ДПТ ", - отметил мэр.

Также он отметил, что принятие этого плана поможет ускорить и строительство Подольско-Воскресенского моста.

Перед голосованием Виталий Кличко пообщался в кулуарах Киевсовета с обманутыми инвесторами - людьми, которые вложили деньги в строительство жилья на Троещине, и которые требовали принятия ДПТ. Мэр подчеркнул, что решение их проблем является для него принципиальным вопросом.

Киевсовет принял проект детального плана территорий Троещины, документ поддержал 61 депутат.

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