Кличко анонсировал открытие Владимирской горки

Обновленная зона отдыха откроется пятницу.

В парке Владимирская горка продолжаются финальные работы, он будет открыт в конце недели.

Мэр столицы Виталий Кличко на своей странице в сети Facebook обнародовал видео о том, как обновляют парк Владимирская горка. Мэр написал, что открытие запланировано на 25 мая, накануне Дня Киева.

"Друзья! Как и обещали, в конце этой недели откроем обновленный парк Владимирская горка. Там сейчас идут финальные работы. Ежедневно наведываюсь и проверяю. Будет хорошо! И уже в следующие выходные киевляне и гости нашего города смогут оценить обновленную зону отдыха", - написал мэр Киева, сообщает сайт Кличко.

По его словам также кипят работы на Старокиевской горе. Там впоследствии будет открыто новые всходы от Пейзажной аллеи к урочищу Гончары-Кожемяки.

"На Пейзажке также происходит реконструкция и благоустройство территории, укрепление склона. И уже вскоре это будет современная и более комфортная зона отдыха в историческом центре столицы. Киев меняется! И спасибо всем, кто помогает и болеет за наш город!", - отметил Виталий Кличко.

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