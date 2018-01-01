Кличко анонсировал скорое решение проблемы горячей воды в Киеве

Вопрос отключения ТЭЦ вынесен на национальный уровень.

Городские власти Киева делают все возможное, чтобы вернуть горячую воду в дома киевлян и не допустить отключения электроснабжения в столице, заявил мэр Киева Виталий Кличко, комментируя информацию о возможном отключении ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

По его словам, на сегодня продолжаются переговоры по урегулированию ситуации по поставкам природного газа на объекты теплогенерации в городе, сообщает сайт мэра.

"Мы подготовились к различным возможным сценариям развития событий. Но надеюсь, что чрезвычайных ситуаций удастся избежать. Мы ожидаем, что в ближайшие дни достигнем договоренности, что позволит возобновить поставки горячей воды в квартиры киевлян и не допустить отключений электроэнергии в городе", - заявил Кличко.

От подчеркнул, что решение об отключении ТЭЦ не принято. И подчеркнул, что сегодня переговоры по решению проблемы продолжаются на уровне правительства. Городская власть предложила варианты решения проблемы.

"Отключение ТЭЦ может повлечь угрозу регионального уровня, поэтому для недопущения этой ситуации вопрос вынесен на национальный уровень. Нам нужно решить спорные вопросы, которые еще существуют с "Нафтогазом". Именно с этим связано отсутствие горячей воды в домах многих киевлян. Мы настроены и делаем все, чтобы в ближайшие дни этот вопрос решить", - подчеркнул мэр столицы.

Напомним, что город последовательно выполняет решение Киевсовета о прекращении соглашения с "Киевэнерго" и возвращает под контроль общества имущество, 17 лет находилось в управлении коммерческой структуры.

Сейчас завершен первый этап возвращения имущества. В частности, возвращено городу и передано в эксплуатацию "Киевтеплоэнерго" 65 тысяч единиц имущества. В штат коммунального предприятия переведены около 5 тысяч работников. Также предприятие уже ликвидировало почти тысячу повреждений тепловых сетей в процессе подготовки к зиме и получило необходимые лицензии и тарифы для работы от КГГА и НКРЕКП.

"Нафтогаз" прекратил поставки газа Киеву за долги частной компании "Киевэнерго". Этот долг составляет почти 5 млрд гривен, из них 1,2 миллиарда гривен - долги по пеням и штрафам, 3,8 млрд - долги населения и юрлиц.

"Нафтогаз" требует, чтобы этот долг вернул коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" - став правопреемником долговых обязательств коммерческого предприятия "Киевэнерго". Город же настаивает на том, что киевляне не должны платить, в частности, долги по штрафам и пени, возникших в результате хозяйственной деятельности коммерческой структуры и не имеющих источников для погашения.

На сегодня из-за того, что НАК "Нафтогаз Украины" отказывается заключить договор с "Киевтеплоэнерго" на поставку газа, более 3 тысяч жилых домов столицы остаются без горячей воды.

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