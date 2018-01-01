Кличко анонсировал установку наружного LED освещения по всему городу

В столице в этом году потратят 300 млн грн на замену наружного освещения.

В этом году в Киеве на 163 объектах произойдет замена наружного освещения на современное LED освещения.

Всего на модернизацию уличного освещения город выделит 300 млн грн, заявил мэр Киева Виталий Кличко во время осмотра бульвара Леси Украинский, где капитально отремонтировали сеть наружного освещения.

Мэр напомнил, что на бульваре Леси Украинки еще в рамках подготовки города к Евро-2012 осуществили капитальный ремонт проезжей части, но освещение осталось устаревшим и неэффективным. В 2017 году здесь произошла замена ртутных и натриевых светильников на светодиодные светильники. В частности, установлено более 300 единиц светильников и заменены 6000 метров проводов и кабеля. Стоимость капремонта - почти 4,5 млн грн, сообщает пресс-служба мэра.

"В настоящее время около 80-90% уличных светильников не отвечают современным требованиям и нормативам по энергоэффективности, продолжительности работы и экологическим нормам. И наша задача - установить в столице современное наружное освещение", - сказал мэр Киева.

По словам городского головы, ежегодно Киев тратит 120 млн грн на оплату за наружное освещение города. Поэтому, добавил он, модернизация уличного освещения является приоритетом для столичной власти. "Это позволит нам ежегодно экономить 30 млн грн. Это значительные средства. И в этом году мы заменим освещение на более 160 объектах столицы", - отметил Виталий Кличко.

В целом по всему городу установят почти 12 тысяч LED ламп. В частности, наружное освещение будет заменено в 5 парках, на 39 придомовых территориях и на 119 улицах, площадях, проспектах, мостах. Современное оборудование уже установили на улицах Елены Телиги, Петра Сагайдачного, Генерала Алмазова.

Также новое современное LED освещение будет на бульварах Дружбы Народов, Вацлава Гавела, улицах Саксаганского, Жилянской, Героев Севастополя, Маршала Гречко, Николая Закревского, Набережном шоссе, Наводницком парке и Соломенском ландшафтном парке и других объектах.