Кличко договорился с инвесторами о строительстве метро на Троещину

Мэр Киева получил поддержку иностранного бизнеса ради важного инфраструктурного объекта в городе

Кличко во время подписания контракта с китайскими инвесторами Itc.ua

Киевский градоначальник Виталий Кличко подписал договор с китайскими инвесторама на строительство новой, четвертой по счету, ветки метро в столице.

Такую информацию распространила пресс-служба мэрии Киева.

"Сейчас мы подписали меморандум о сотрудничестве с представителями компаний консорциума China Railway International Group Co., Ltd. и China Pacific Construction Group. Эта сделка означает, что это инвестиция и реализация работы четвертой ветки киевского метрополитена, которая свяжет два берега с Жулян до Троещины. Через Подольско-Воскресенский мост эта ветка должна быть построена", - сказал Кличко.

По его словам, воплощение в жизнь заключенного договора начнется с создания рабочей группы из украинских и китайских специалистов-строителей, которые будут разрабатывать оптимальные технические и финансовые решения для реализации проекта.

Стоимость строительства метро на Троещину оценивается приблизительно в 2 млрд долларов США. 85% от этой суммы планируется привлечь в формате кредита на 20 лет от китайских банков.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве объявили конкурс названий станций для четвертой ветки метро