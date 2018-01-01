Кличко и Шевченко примут участие в церемонии жеребьевки Лиги чемпионов

Украинская столица станет городом-хозяином финала Лиги чемпионов-2018.

Мэр Киева Виталий Кличко представит украинскую столицу, как место проведения финала Лиги чемпионов УЕФА - 2018. Он примет участие в церемонии жеребьевки 1/2 турнира, которая состоится 13 апреля в швейцарском Ньоне.

Проводить же процедуру самой жеребьевки руководителям УЕФА будет помогать посол финала Лиги чемпионов в Киеве, легендарный украинский футболист, ныне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, а также - экс-капитан итальянской "Ромы" Франческо Тотти, сообщает пресс-служба мэра.

Начнется жеребьевка в 14.00 по киевскому времени. Транслировать событие будут ведущие европейские спортивные каналы. В Украине официальную церемонию покажет канал "Футбол-1". Первые матчи 1/2 финала состоятся 24 и 25 апреля, ответные - 1 и 2 мая.

Финал главного европейского клубного футбольного турнира состоится 26 мая на НСК "Олимпийский" в Киеве. Мэр столицы Виталий Кличко надеется, что Киев посетят более 100 000 туристов, которые приедут именно на финал Лиги чемпионов. К этому событию для болельщиков в городе будет открыто несколько фан-зон.

Как неоднократно заявлял Виталий Кличко, опыт проведения, в частности, "Евровидения" в 2017 году показал, что Киев способен организовывать крупные международные события на высоком уровне.