Кличко: Киевсовет должен обеспечить работу ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и завода "Энергия"

Мэр предложил проект решения, позволяющий обеспечить бесперебойность работы двух ТЭЦ и мусоросжигательного завода "Энергия"

В качестве альтернативы "Киевэнерго" было создано городское коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго", сообщил мэр Киева.

Киевсовет должен принять решение, которое позволит обеспечить бесперебойную работу двух столичных энергопредприятий - ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 и мусоросжигательного завода "Энергия", пока не будут осуществлены все технические и организационные процедуры для завершения сделки с "Киевэнерго". Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в начале заседания Киевсовета.

"Политика политикой, но в этом зале все политические силы должны руководствоваться прежде всего интересами города и его жителей. Сегодня мы должны принять решение, важное для жизнедеятельности столицы. В повестку дня включен проект решения "О некоторых вопросах прекращения Соглашения по реализации проекта управления и реформирования энергетического комплекса города Киева", - заявил Кличко. Он пояснил, что принятие такого решения позволит обеспечить бесперебойную работу ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, а также мусоросжигательного завода "Энергия".

Мэр напомнил, что процесс завершения сделки с "Киевэнерго" был начат более двух лет назад. Одна из крупнейших международных компаний Ernst & Young Global Limited осуществила финансовый и технический аудит многолетних отношений города и "Киевэнерго". "Проведена инвентаризация имущества, находящегося в управлении "Киевэнерго" и городская община впервые имеет актуальный перечень оборудования", - отметил Кличко.

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В качестве альтернативы "Киевэнерго", отметил мэр, было создано городское коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго", которое уже успешно обеспечило отопительный сезон в Дарницком и Днепровском районах столицы.

"Однако, в силу объективных факторов сегодня "Киевтеплоэнерго" не может получить лицензии на производство тепловой энергии на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Предприятие предоставило все необходимые документы в Нацкомиссии. Но, пока продолжается переизбрания большинства членов комиссии, лицензии не могут быть предоставлены", - добавил Кличко. Он пояснил, что для исправления этой ситуации город инициировал законопроект №8095, который дает право коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго" пользоваться тарифами "Киевэнерго". Однако Верховная Рада пока не приняла этот документ.

"Именно поэтому, учитывая все факторы, городская администрация предлагает проект решения, что позволит обеспечить бесперебойность работы двух ТЭЦ и завода "Энергия", пока не будут выполнены все технические и организационные процедуры для завершения сделки, - отметил городской голова. - Хочу подчеркнуть: этот шаг - не политический! Ведь принципиальное политическое решение - не продлевать соглашение с "Киевэнерго" - мы с вами уже приняли. И глобальные планы города - модернизировать теплоэнергетическое хозяйство и вернуть контроль за его работой - остаются неизменными. Сегодняшнее же решение является технической и процедурной необходимостью ", - подчеркнул Виталий Кличко.

Кличко отметил, что непринятие такого решения может существенно снизить надежность работы энергосистемы Киева. И причиной введения графиков аварийных ограничений энергопотребления.

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