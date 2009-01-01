Кличко начал системные "чистки" коррупционеров в столице — эксперт

КГГА и правоохранители провела уже третью операцию по задержанию сотрудников КГГА и Киевсовета за взятку.

Киевские власти начали системную "чистку" города от коррупционеров.

Об этом заявил политический эксперт Владимир Макаровский, комментируя недавние задержания коррупционеров, которые проводились при поддержке мэра Киева Виталия Кличко совместно с правоохранительными органами столицы.

"За последний месяц киевская администрация вместе с правоохранителями провела уже третью операцию по задержанию сотрудников КГГА и Киевсовета за взятку. Похоже, мы наблюдаем за началом обещанной мэром Кличко системной чистки города от коррупционеров", — отметил Макаровский.

Напомним, во вторник, 5 сентября, Киевская городская государственная администрация сообщила об очередном задержании чиновников, пойманных на взятке. В частности, был задержан начальник Управления административного и хозяйственного обеспечения Киевсовета Игорь Сабадах, а также его подельник — заведующий хозяйством подконтрольного коммунального предприятия "Госпкомобслуживание".

Операция проводилась Управлением по вопросам предотвращения и выявления коррупции КГГА совместно с Управлением защиты экономики КГГА и Нацполицией под процессуальным руководством столичной прокуратуры.

За последнее время это уже как минимум третий случай удачного взаимодействия киевской власти и правоохранителей в сфере борьбы с коррупцией. Антикоррупционная "зачистка" началась в разных департаментах КГГА и коснулась также Киевсовета. Так, еще 24 июля стало известно о задержании взяточника, получавшего неправомерную выгоду за "крышевание" нелегальных МАФов. Подозреваемый — заместитель начальника коммунального предприятия "Киевское наследие" — был пойман на горячем сотрудниками управления Департамента защиты экономики в городе Киеве совместно с Прокуратурой Автономной Республики Крым и с управлением по вопросам предотвращения и выявления коррупции аппарата исполнительного органа Киевского горсовета.

Тогда же в КГГА пообещали, что не намерены останавливаться, и продолжат "чистку рядов" от взяточников и коррупционеров, признав, что среди представителей власть города на разных уровнях еще остались люди, падкие до неправомерной выгоды.

Следующий эпизод борьбы властей Киева с коррупцией произошел менее чем через месяц — 18 августа. В этот день оперативниками Управления защиты экономики в городе Киеве, Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины и следователями Прокуратуры АРК, при содействии Управления по вопросам предотвращения и выявления коррупции аппарата КГГА был задержан во время получения взятки председателя конкурсной комиссии по отбору кандидатов на замещение вакантных должностей руководителей учебных заведений города Киева.

При этом в Генпрокуратуре отмечают, что антикоррупционные мероприятия проходят при активной поддержке мэра Киева Виталия Кличко. В частности, 5 сентября об этом в своем Facebook написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Среди задержанных — двое должностных лиц КГГА: заведующий хозяйством КП "Госпкомобслуживание" и начальник Управления административного и хозяйственного обеспечения Киевсовета. Они задержаны в рамках совместных с мэром Киева действий по противодействию коррупции", — подчеркнул Луценко.