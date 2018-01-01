Кличко напомнил о вкладе "афганской сотни" на Майдане и в АТО

Мэр Киева возложил цветы к памятнику воинам-интернационалистам.
"Во время Революции достоинства вы не стояли в стороне и пошли бороться с режимом Януковича, защищать мирный протест на Майдане. И мы все хорошо помним вклад "афганской сотни" в это дело", - добавил Кличко. "А уже во время войны на востоке вы одними из первых пошли как добровольцы защищать наше государство, и передавали свой опыт молодым ребятам", - сказал мэр.
Также мэр обратил внимание на то, что 400 афганцев-киевлян защищали территориальную целостность нашего государства на востоке Украины, двое из них погибли.
По словам Кличко, теперь задача власти - сделать все, чтобы обеспечить социальную поддержку и достойную жизнь для воинов-афганцев.