Кличко о "Фанплит": Игры закончатся для этого предприятия очень плохо

Мэр отметил, что обращался в прокуратуру относительно работы завода.

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с представителями общины, протестовавших возле КГГА через работу частного завода "Фанплит", который загрязняет окружающую среду.

"Когда-то "Фанплит" был на окраине города. Но город растет и так случилось, что сегодня это производство расположено рядом с жилыми домами. Это предприятие работает с советских времен, и по технологии и выбросами, которые оно осуществляет, не соответствует современным нормам. Я знаю эту проблему, я встречался с руководителем "Фанплит" и озвучивал ему это. Мы понимаем, что это уже частное предприятие. У нас продолжается дискуссия о переносе завода за пределы Киева. Примерно полгода назад мы приняли решение о приостановлении выбросов. Я общался с министром экологии. Министерство также обратилось в прокуратуру, в суды, чтобы прекратить выбросы и любую деятельность или к выносу предприятия за пределы Киева, или до приведения к стандартам выбросов, - чтобы они не вредили здоровью людей, живущих рядом, и окружающей среде ", - подчеркнул Виталий Кличко, сообщает пресс-служба мэра.

Представители общественности отметили, что, несмотря на предписания и поручения, предприятие продолжает работать.

"Как только вы видите, что предприятие начинает работать - срочно звоните и полиция будет эти действия прекращать. И это будет, во-первых, стоить больших штрафов предприятию и, во-вторых, это - уголовная ответственность тех людей, которые нарушают закон. Я ответственно заявляю, что эти игры закончатся для этого предприятия очень плохо, если они будут пренебрегать законом. Мы будем действовать жестко, если они игнорируют интересы общества и нарушают закон! ", - отметил Виталий Кличко.

Также мэр Киева дал поручение создать межведомственную рабочую группу, в которую войдут представители столичной власти, общественности, завода "Фанплит", Держпродспоживслужбы и правоохранительных органов, для решения этого вопроса.