Кличко обратился к Гройсману по долгам "Киевэнерго"

Киев отказывается оплачивать штрафные санкции частной компании.

Жители столицы пока остаются заложниками позиции НАК "Нафтогаз". Об этом в эфире "Завтрака с 1+1" заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Нафтогаз продолжает требовать с Киева уплаты штрафных санкций частной компании. Это больше 1 млрд 200 млн гривен. Я не могу себе позволить подарить кому-то, к примеру, 10 новых детсадов или 150 километров дорог, - подчеркнул Кличко. - "Нафтогаз" делает заложниками ситуации нас, киевлян. Мы продолжаем переговоры с "Нафтогазом" и не хотим затягивать этот процесс. Я убежден, что следующее судебное заседание должно решить этот вопрос", - отметил Виталий Кличко, сообщает сайт мэра.

Вместе с тем, он отметил, что город готов к различным возможных сценариев развития событий.

Мэр сообщил, что ситуация, в которой "Нафтогаз" отказывается подписывать соглашение о поставке городу газа, может вызвать угрозу регионального уровня. Поэтому, чтобы этого не произошло, вопрос вынесен на национальный уровень - для решения проблемы столица обратилась к правительству.

"Но надеюсь, что чрезвычайных ситуаций удастся избежать. Мы рассчитываем, что достигнем договоренностей, которые позволят возобновить поставки горячей воды в квартиры киевлян и не допустить отключений электроэнергии в городе ", - сказал Кличко.

Напомним, город последовательно выполняет решение Киевсовета о прекращении соглашения с "Киевэнерго" и возвращает под контроль общества имущество, 17 лет находилось в управлении коммерческой структуры.

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