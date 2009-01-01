Кличко поручил проверить лицензии и стандарты работы частных перевозчиков, маршрутки которых работают в Киеве

Все безответственные и недобросовестные перевозчики должны быть лишены лицензий, подчеркнул мэр столицы.

Виталий Кличко Пресс-служба

Мэр Киевав связи споручил департаменту транспортной инфраструктуры КГГА совместно с Государственной службой Украины по безопасности на транспорте проверить лицензии и стандарты работы частных перевозчиков, маршрутки которых работают в столице.

Об этом говорится на его сайте.

"Трагедия, которая произошла в субботу на Героев Днепра, где маршрутка на остановке общественного транспорта убила двух человек, требует от нас жестких действий. Я поручил проверить наличие лицензий у всех частных перевозчиков, маршрутки которых работают в Киеве, и техническое состояние этих транспортных средств", — отметил чиновник.

"А также — насколько условиям лицензий соответствуют условия работы водителей, их профессиональный стаж, контроль состояния здоровья водителей, которые выезжают на маршруты и перевозят пассажиров", — подчеркнул он.

Глава города уверен, что "все безответственные и недобросовестные перевозчики должны быть лишены лицензий". "Мы не можем подвергать пассажиров опасности, и перевозчики, не соблюдающие стандарты работы, уйдут с рынка перевозок", — заверил мэр. Также Кличко поручил проверить стандарты работы и техническое состояние коммунальных маршруток.