Кличко предложил запретить ночную продажу спиртного в Киеве

Нарушителей будут штрафовать.

Киевсовет планирует запретить ночную продажу алкоголя. И если раньше город мог только рекомендовать собственникам магазинов не продавать крепкие напитки после 23:00, то теперь сможет за это штрафовать. Об этом сообщил народный депутат и советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец на страничке в социальной сети Facebook

"В Киевсовете зарегистрирован проект решения относительно ограничения продажи алкоголя в стационарных магазинах (супермаркеты, заправки и т. д.) с 23:00 до 10:00. Данный проект решения подготовлен на основании принятого Верховной Радой законопроекта №3149, который дает полномочия городам самим определять режим продажи алкоголя, исходя из решения местного совета. До этого такие решения относительно стационарных магазинов носили рекомендательный характер и неоднократно оспаривались в судах", – пояснил парламентарий.

По его словам, проект решения подан мэром столицы Виталием Кличко при поддержке всех фракций Киевсовета, представители которых также поставили свои подписи.

"Данное решение Киевсовета позволит штрафовать нарушителей, поскольку такая санкция предусмотрена принятым законом. Также мы понимаем, что в действующий закон в будущем будет необходимо вносить изменения с целью ужесточения наказания для нарушителей. Одним из примеров такого наказания может быть увеличение размера штрафа, также необходимо дать полномочия городам аннулировать лицензию по продаже алкоголя в случае невыполнения решения местного совета", – сообщил Дмитрий Белоцерковец.

Отметим, ранее Виталий Кличко озвучил данные Национальной полиции, согласно которым большинство преступлений в столице совершается в состоянии алкогольного опьянения. По мнению мэра, ограничение запрета на продажу алкоголя по ночам поможет улучшить криминогенную ситуацию в городе.

Напомним, в марте 2018 года Верховная Рада приняла закон, который дает органам местного самоуправления право устанавливать запрет на продажу алкогольных напитков в ночное время, а также разрешает штрафовать торговые заведения в связи с нарушением правил продажи алкоголя. "Сельские, поселковые и городские советы в пределах

соответствующей административной территории могут устанавливать запрет продажи пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых субъектами хозяйствования в определенное, согласно их решению, время суток", – говорится в тексте документа.

Нарушения запрета повлекут штраф от 510 до 1700 грн, при этом ограничения не распространяются на рестораны, кафе и бары. Данный закон вступил в силу 25 апреля 2018 года.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram