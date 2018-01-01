Кличко представил на инвестиционной выставке в Каннах стенд Киева

Столичный градоначальник показал европейцам инвестиционные проекты для иностранного бизнеса.

Виталий Кличко представил в Каннах стенд Киева и инвестиционные проекты, в которых украинская столица предлагает присоединиться иностранному бизнесу. Стенд смогут увидеть более 24 000 участников нынешней выставки, среди которых влиятельные специалисты рынка недвижимости, промышленности, логистики, представители крупного международного бизнеса.

Во время открытия стенда Кличко отметил, что Киев сегодня - перспективный город для выгодных инвестиций, передает пресс-служба мэра Киева. Кличко подчеркнул, что за последние несколько лет больше половины всех иностранных инвестиций в Украину "пришли" именно в Киев.

"Киев стал первым городом в Украине, где успешно и комплексно внедряют "умные" технологии. И это - одно из самых перспективных направлений для инвестирования, - отметил Кличко. - Также приоритетными сферами, куда город вкладывает средства и привлекает инвесторов, является развитие транспортной и туристической инфраструктуры, жилищно-коммунальная сфера, здравоохранение и образование", - сказал мэр Киева.

Виталий Кличко презентовал ряд проектов, которые Киев в этом году представляет потенциальным инвесторам на выставке МИРИМ. В частности, это строительство Канатной дороги от Арки Дружбы народов до Труханова острова, строительство горнолыжного комплекса для активного всесезонного отдыха "Пирогово", строительство медицинского центра и частного учебного заведения. А также - проект промышленного парка "Киевская бизнес-гавань".

"Мы сосредоточены и на том, чтобы сохранить старинное лицо Киева, сохранить и восстановить его достопримечательности. И, вместе с тем, мы хотим, чтобы Киев становился все более современным и технологичным городом", - подчеркнул Кличко.

Он также привел примеры успешного сотрудничества с частным бизнесом, привлечение инвестиций в проекты, которые в Киеве уже воплощены или реализуют сегодня.

"Отмечу, что состоялась официальная презентация инновационного парка UNIT.City. Он станет инновационным городком с уникальной экосистемой для компаний, работающих в сфере высоких технологий и креативных индустрий. Благодаря привлеченным инвестициям построено несколько новых жилых микрорайонов, торгово-развлекательных центров, офисных центров и гостиниц ", - отметил столичный градоначальник. Он подчеркнул, что главные принципы работы столичной власти - открытость и прозрачность в работе и максимальное упрощение условий для работы бизнеса.

"Киев имеет амбициозные планы стать комфортным и привлекательным европейским городом с высокими стандартами жизни, лидером в реформах и преобразованиях. И мы не собираемся сбавлять темпов. Инвестируя в Киев, вы вкладываете средства в одно из самых привлекательных и перспективных городов Восточной Европы, - отметил Виталий Кличко. - Мы гарантируем всяческую поддержку тем, кто присоединится к развитию украинской столицы. И, подчеркиваю, я готов лично, как мэр города, выступать гарантом и защитником иностранных инвестиций в развитие нашего города ", - обратился к потенциальным инвесторам Виталий Кличко.

Ранее Кличко обрушил гнев на подрядчиков, срывающих сроки реконструкции учебных заведений.