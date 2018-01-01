Кличко призвал болельщиков к порядку время финала Лиги чемпионов

Мэр пригласил гостей на футбольный праздник в столицу.

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил британский "Ливерпуль" и испанский "Реал" с выходом в финал Лиги чемпионов УЕФА-2018 и обратился к фанам этих команд, которые приедут на матч в Киев.

"Друзья! Я поздравляю команды, которые вышли в финал Лиги чемпионов УЕФА. 26 мая на поле "Олимпийского" в Киеве выйдут "Реал" и "Ливерпуль". Борьба будет зрелищной и ожесточенной! Я поздравляю и команды, и болельщиков, которые приедут их поддержать. Киев готовится к большому празднику спорта, ждет гостей", - отметил мэр столицы.

"Я надеюсь, что все, кто приедет в наш город, оценят его красоту, особую атмосферу, открытость и гостеприимство украинский. Очень рассчитываю на то, что футбольный праздник будет сопровождаться положительными эмоциями, хорошим настроением болельщиков. И что большое событие не померкнет любыми проявлениями агрессии и ненужных дебошей. Киев - город миролюбивый", - написал Кличко на своей странице в сети Facebook, сообщает пресс-служба мэра.

Напомним, финал Лиги чемпионов УЕФА состоится в Киеве 26 мая. К этому событию в столице откроют нескольких фан зон. Также состоится несколько футбольных турниров среди болельщиков. Ожидается, что Киев в эти дни посетят около 100 000 туристов. Мэр столицы Виталий Кличко заверил, что город делает все, чтобы провести такой престижный футбольный турнир на самом высоком уровне.

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