Кличко рассказал, как Киев готовится к финалу ЛЧ-2018

Мы должны обеспечить правопорядок в столице во время проведения финала Лиги чемпионов, отметил мэр.

Одна из главных задач и правоохранителей, и городской власти - обеспечить правопорядок на улицах столицы во время проведения финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА. И помочь гостям столицы в любой ситуации. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время проверки работы Ситуационного центра Национальной полиции в городе Киеве, сообщает сайт мэра

В центре, в режиме чрезвычайной ситуации, сегодня совместно работают представители полиции, Национальной гвардии, СБУ, антитеррористического центра, Государственной пограничной службы, ДСНС, КГГА, медики и переводчики. Личный состав Главного управления Нацполиции в Киеве уже переведен на усиленный круглосуточный режим работы.

"Главная задача работы этого центра - обеспечить покой и правопорядок на улицах города, помочь гостям столицы в любой ситуации. Здесь информацию одновременно получают полиция, спасательные службы, пограничники, медики и власть. Благодаря этому мы можем оперативно реагировать на любую ситуацию. Принимать скоординированные решения ", - заявил мэр столицы.

В течение последних недель в ситуационном центре провели несколько учений, во время которых отрабатывали действия специалистов в различных ситуациях. На экраны мониторов, установленных в помещении центра, выведено около 6000 видеокамер. Их установили в Киеве в рамках программы "Безопасная столица". Благодаря этим камерам можно онлайн наблюдать за ситуацией в местах проведения массовых мероприятий. А также получать картинку с автомобилей и дронов, которые оснащены камерами наблюдения. Также в Ситуационного центра поступают все сообщения о преступлениях и другие события, которые произошли в столице. Ежедневно их принимают и обрабатывают 17 операторов службы "102".

"Благодаря работе центра уже было раскрыто много преступлений. Из последних случаев - недавно оперативно задержали злоумышленников, которые осквернили и пытались украсть часть скульптурной композиции на Почтовой площади", - подчеркнул Кличко.

Во время посещения центра Кличко также осмотрел спецтехнику киевской полиции, часть которой закупили по программе "Безопасная столица". Также мэр подарил работникам полиции велосипеды. Их получили 6 правоохранителей, которые задержали злоумышленников на Почтовой площади.

"Сегодня, как и обещал, я передаю велотранспорт работникам Подольского управления полиции, непосредственно задержали преступников на Почтовой площади. Я еще раз вам спасибо и всячески поддерживать тех, кто обеспечивает соблюдение порядка в столице, помогает сохранить наш город, его имущество и объекты, украшающие Киев. Думаю, это неплохая мотивация для работы, и в весенне-летний сезон эти велосипеды будут вам полезны ", - обратился к полицейским Виталий Кличко.

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