Кличко рассказал, когда начнется строительство ветки метро на Троещину

Мэр Киева сообщил, что для строительства моста и запуска метро необходимо примерно 400 млн евро.

Виталий Кличко Скриншот

Запустить ветку метро на Троещину в Киеве возможно, только достроив Подольско-Воскресенский мост.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Newsone", сообщает пресс-служба КГГА.

Кличко также сообщил, что представит инвесторам проект достройки Подольско-Воскресенского моста на инвестиционном форуме в Германии.

"Когда я вступил в должность мэра, был очень удивлен, узнав, что документация строительства моста датирована еще 1979 годом. То есть через два года будет уже 40 лет с начала строительства этого моста. Я поставил перед собой задачу отмечать через два года открытие, по крайней мере автомобильного сообщения между левым и правым берегом", — подчеркнул мэр.

По словам Кличко, для строительства моста и запуска метро необходимо примерно 400 млн евро. Мэр также напомнил, что Германия уже выделила 200 тыс. евро на экспертную оценку состояния моста, которую немецкие специалисты представили в апреле.

"В сентябре еду в Германию на инвестфорум, чтобы презентовать проект, и максимум за два-три года закончить строительство моста", — отметил городской голова.

Напомним, Киевсовет выделил 9,5 млн гривен на проектирование метро на Троещину.