Кличко рассказал о новых знаках на въездах в Киев

На Житомирской трассе гостей столицы будет встречать княгиня Ольга, а на Бориспольском шоссе - Архистратиг Михаил.

В Киеве продолжается замена старых въездных знаков в город на новые, каждый из которых будет символизировать некую особенность нашей столицы. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев".

Он напомнил, что в прошлом году установили новый знак на Бориспольском шоссе, которое ведет из аэропорта "Борисполь" в столицу. "Каждый, кто заезжает со стороны Борисполя, может увидеть 3-метровые буквы "Киев" и силуэт защитника нашего города - Архистратига Михаила" - сказал Виталий Кличко.

Он отметил, что на въезде в различных городов мира расположены символы этих населенных пунктов. В частности, в Берлине - Медведь, в Бремене - большая скульптура Бременских музыкантов. В то же время, добавил Виталий Кличко, когда заезжаешь в Киев, видишь лишь небольшие таблички с надписью названия города. "Поэтому мы решили установить въездные знаки с символами нашего города", - сказал Киевский городской голова, сообщает сайт мэра.

Мэр подчеркнул, что один из символов Киева - княгиня Ольга. Ее силуэт, высотой 18 метров, будет размещен на въезде в Киев из Житомирской трассы. "Въездные знаки - это одна из визитных карточек нашего города для тех, кто приезжает автотранспортом в Киев", - добавил Кличко.