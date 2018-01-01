Кличко рассказал, сколько в Киеве детей-сирот

В столице открыли новое здание детского дома семейного типа.

Столичная власть будет увеличивать помощь домам семейного типа, где на воспитании находятся дети-сироты и дети, родные родители которых лишены родительских прав, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Как сообщает пресс-служба мэра, Кличко посетил новое здание детского дома семейного типа, где на воспитании находятся 8 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Мэр отметил, что этот детский дом был размещен в нежилом помещении - на территории детского сада, а дети жили по четыре в одной комнате. "В новом доме будут жить по двое в комнате. Новый дом более удобный и с современным ремонтом. Оснащен необходимой мебелью и современной бытовой техникой. Здесь была проведена реконструкция и появилась возможность устроить еще 3-х детей, лишенных родительской опеки. Реконструкция помещения обошлась почти в 3 миллиона гривен". - сообщают в пресс-службе.

"У нас в Киеве таких примеров много, где люди берут опеку над семьями. Воспитывают детей. Главное не быть равнодушными к этой важной социальной проблемы, которая сегодня, к сожалению, еще существует в обществе. Никакие средства не могут заменить все то, что получают дети в таких семьях. И мы делаем все важное, чтобы они чувствовали заботу города. Помогаем чем можем ", - подчеркнул Виталий Кличко.

По словам Кличко, сейчас на учете в столице находится 2300 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Детьми с 2009 года занимается мама-воспитательница Валентина Вовк. Кроме детей, которых она воспитывает сейчас, у нее было еще 6 воспитанников, достигших совершеннолетия. По словам Валентины Волк, ее бывшие воспитанники до сих пор посещают дом, и по возможности помогают ей в воспитании детей. И даже создали свои собственные семьи.

"Я всегда мечтала о семье, где будет много детей. Я была одна в семье. И вот моя мечта осуществилась ", - говорит Валентина Вовк.

Во время визита мэр Киева подарил ноутбуки для воспитанников. А мальчикам - боксерские перчатки с автографом. При этом он отметил, что эти перчатки могут быть или сувениром, или их можно использовать для занятия боксом. Впрочем, только не дома, а только во время тренировки в боксерском зале.