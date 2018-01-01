Кличко: Решение, принятое Киевсоветом, предусматривает создание музея на Почтовой

Мэр столицы заявил, что музей для исторических артефактов, найденых на Почтовой площади, будет создан.

"Мы в Киевсовете приняли решение, которое поможет в создании музея на Почтовой площади. Мы сделали так, чтобы и от инвестора можно было требовать выполнения его обязательств. Мы решили основать коммунальное предприятие, которое будет заниматься вопросом сохранения артефактов. Мы относимся к этому очень ответственно", - заявил Кличко.

Также мэр ответил на упреки, что власти столицы якобы не хочет создавать музей на Почтовой площади.

"С самого начала, когда были найдены эти артефакты, наша задача была их сохранить. И передать следующим поколениям эти исторические находки. Нам нужно представить ту уникальную историю, которая есть у нашего города. Благодаря этому Киев, в частности, становится и более привлекательным для туристов, - подчеркнул Кличко. - Нашлись люди, которые используют эту тему для личного пиара. Звучат обвинения, что кто-то не желает делать музей. Я всегда говорил - музей там будет. Точка. И мы разработали алгоритм как дальше действовать пошагово", - заявил мэр.

Ранее Кличко пообещал сохранить артефакты, найденные на Почтовой площади.

Напомним, новый проект решения был разработан совместно с председателем фракции "Объединение "Самопомощь" Сергеем Гусовским и поддержан в зале 68 депутатами Киевсовета.

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Документом, в частности, предполагается привлечь международных экспертов и специалистов по археологии и консервации к проведению археологических раскопок. И к определению объектов культурного наследия, подлежащих консервации и музеефикации на месте. Согласно решению, состоится открытый международный конкурс по музеефикации артефактов и организации публичного пространства на Почтовой площади.

В документе говорится и о создании при КГГА коммунального учреждения "Центр консервации предметов археологии", который будет изучать способы возможной консервации подобных находок и заниматься их воплощением.

Также для того, чтобы обеспечить дальнейшие археологические исследования, решение предусматривает создание нового проекта укрепления объекта раскопок.

Напомним, в эфире телеканала Киев столичный градоначальник заявил, что Киев не будет выплачивать "Нафтогазу" штрафы частной компании "Киевэнерго", а проблему задолженности киевлян согласен решать только при условии реструктуризации.