Кличко требует от Гройсмана заставить "Нафтогаз" вернуть киевлянам горячую воду

Мэр написал обращение правительству.

Киевский городской председатель Виталий Кличко обратился к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой вмешаться в ситуацию с отказом НАК "Нафтогаз Украины" обеспечить горячее водоснабжение столицы, сообщает Киевская городская государственная администрация.

"Мы просим безотлагательно провести совещание на уровне Кабинета министров Украины с участием представителей

исполнительного органа Киевского городского совета, НАК "Нафтогаз Украины", КП "Киевтеплоэнерго" и других вовлеченных сторон для урегулирования ситуации и недопущения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера в городе Киеве ", - сказано в обращении Кличко.

Напомним, в апреле этого года завершилась сделка города с ПАО "Киевэнерго", исполнителем услуги горячего водоснабжения и отопления с мая стало коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго". НАК "Нафтогаз" отказывается заключать договор на газоснабжение без урегулирования вопроса задолженности. По видению "Нафтогаза", городское предприятие должно взять на себя задолженность, которая сегодня у "Киевэнерго" перед ним.

По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, применение статьи 22 Закона Украины "О теплоснабжении", на которой настаивает НАК, как основания для возложения газовых долгов "Киевэнерго" на городское предприятие является противоречивым.

"Решение спора возможно либо в процессе переговоров или в судебном плоскости, однако пока эти процессы будут продолжаться - потребители не должны оставаться без услуги. Ведь в законе нет нормы, которая позволяла НАК не заключать соглашение с КП и оставлять потребителя без услуги. Более того, действующее законодательство гарантирует непрерывность в предоставлении коммунальных услуг и предусматривает перерыв в снабжении горячей воды лишь на время ремонтных работ. Столичная администрация подготовила обращение к Кабинету министров Украины, как к представителю владельца компании НАК "Нафтогаз" по этому вопросу ", - пояснил Пантелеев.

По его словам, важно, чтобы договор на поставку газа с КП "Киевтеплоэнерго" для котельных и станций теплоснабжения был заключен в ближайшие дни.

"Сейчас 1336 потребителей города Киева подключены к ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 вместо районных котельных и станций теплоснабжения, где сегодня отсутствует газоснабжение в связи с отказом НАК "Нафтогаз Украины" заключить договор с КП "Киевтеплоэнерго" на поставку природного газа. Именно поэтому где существует техническая возможность, мы присоединили здания к другим источникам теплоснабжения - до ТЭЦ, на которых пока газоснабжения не прекращено", - подчеркнул заместитель городского головы.

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