Кличко во Франкфурте рассказал о реформах в Киеве

Мы благодарны всем друзьям Украины за поддержку нашего государства, заявил мэр Киева.

Кличко в Франкфурте рассказал о реформах Пресс-служба КГГА

Мэр Киевавыступил на Дне немецкой экономики, который состоялся в четверг во Франкфурте-на-Майне

В большом мероприятии принимают участие руководители крупных немецких компаний и фирм, представители власти разных уровней. На экономическом форуме обсуждали актуальные проблемы и дальнейшее развитие экономики и технологий как Германии, так и Европы в целом. Украину и ее столицу представляли как партнера Европы.

"Мы благодарны всем друзьям Украины за поддержку нашего государства, за помощь, за признание Киева надежным партнером. И надеемся на дальнейшее успешное сотрудничество и воплощение новых проектов, которые помогут сделать наш город еще более привлекательным, комфортным и современным ", — отметил в своем выступлении на форуме Виталий Кличко.

Он акцентировал внимание на том, что Украина сложно и медленно, но идет по пути реформ, а все изменения и преобразования начинаются со столицы.

Мэр Киева рассказал о достижениях и изменениях, которые произошли в столице за последние три года: о построении прозрачной и открытой системы управления городом, внедрении технологической системы Kyiv Smart City, росте городского бюджета и инвестиций в город, темпах ремонта дорог, обновлении коммунального транспорта, строительстве детсадов и школ.

"И на одно из главных мест для украинцев сегодня вышла безопасность, потому что много попыток дестабилизировать ситуацию в Украине, посеять страх и панику среди людей. Одним из ключевых направлений, которое мы развиваем в Киеве для безопасности и соблюдения порядка есть видеонаблюдение. Мы используем новейшие технологии. И устанавливаем сейчас в Киеве интеллектуальные камеры, которые могут распознавать лица людей и номера автомобилей. Мы уже установили более 4 тыс. таких видеокамер, до конца года установим еще 2000, а в следующем — еще 4000 ", — подчеркнул Киевский городской голова.

Также, отметил мэр, в Киеве создали дата-центр, куда стекается вся информация с этих видеокамер для дальнейшей обработки данных. И ими пользуется полиция, правоохранительные органы.

"Из проектов, которые мы воплотили, и которыми я горжусь как мэр Киева — это и реконструкция Киевского велотрека, который вернули городу, потому что его хотели застроить. И создание красивого парка города — Наталка. Мы также начали реконструкцию столичного зоопарка, чтобы он соответствовал самым высоким европейским и мировым критериям ", — подчеркнул Виталий Кличко. И добавил, что сегодня Киев также привлекает и поощряет инвесторов к реализации крупных проектов по развитию туристической инфраструктуры. Это строительство канатной дороги, обновление фуникулера, создание большого парка развлечений (Украинский Диснейленд) в Гидропарке и другие.

В пятницу в немецком городе Вольфсбург Кличко также примет участие в конференции федеральных министров транспорта Германии. Где, в частности, обсудит со специалистами вопрос достройки Подольско-Воскресенского моста в Киеве.

Видео: Партія УДАР Віталія Кличка.