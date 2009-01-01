Кличко выгнал с должности главу аппарата КГГА, попавшегося на поддельном дипломе

Руководитель аппарата КГГА Бондаренко подал заявление об увольнении.

Виталий Кличко и Владимир Бондаренко фото: radiosvoboda.org

Уволен со своей должности руководитель аппарата Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко, в отношении которого проводится расследование по факту использования поддельных документов.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.

"22 августа руководитель аппарата КГГА подал заявление об увольнении, я его подписал. Расследование по нему продолжается, и теперь - слово за правоохранителями", — сказал Кличко.

"Для меня эта ситуация очень неприятна. Но, однозначно, закон должны соблюдать все, как и все должны нести ответственность за его нарушение", — отметил мэр.

Он также добавил, что Бондаренко был назначен руководителем аппарата КГГА в порядке перевода из секретариата Киевского городского совета, где работал в должности управляющего делами. В секретариат Бондаренко был назначен по переводу из аппарата Верховной Рады Украины.

Как отметили в КГГА, принятие на государственную службу осуществлялось в соответствии с Законом Украины "О государственной службе" (от 16 декабря 1993 г.) и соответствующими подзаконными актами, которые действовали на момент назначения Бондаренко.

Отметим, что 11 мая журналисты программы "Схемы" (совместный проект Радио "Свобода" и канала "UA: Первый") обнародовали расследование пути к власти руководителя аппарата КГГА Владимира Бондаренко и заявили, что его диплом о высшем юридическом образовании поддельный.

6 июня Кличко подписал распоряжение об отстранении Бондаренко с 7 августа от исполнения должностных обязанностей "до завершения официальных проверок и расследований, связанных с обнародованием информации о якобы использовании поддельных документов".

31 августа в прокуратуре Киева заявили, что Бондаренко уведомлен о подозрении по факту использования заведомо поддельного документа, а именно диплома Львовского национального университета имени Ивана Франко, и содействия в изготовлении этого поддельного документа.

Действия чиновника квалифицированы по ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) и ч. 5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 1 ст. 358 УК Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что чиновник из КГГА попался на взятке в 90 тыс. гривен.

Фото: radiosvoboda.org.