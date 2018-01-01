Кличко: За неделю откроем обновленные лестницы на Старокиевской горе и от них - часть туристического маршрута к Андреевскому спуску

В столице продолжается активный ремонт дорог, обновление парков и скверов

Виталий Кличко

На следующей неделе запланировано открытие обновленных лестницы с Пейзажной аллеи на Подол - до урочища Гончары-Кожемяки.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в начале заседания Киевского городского совета, передает сайт городского главы.

"На следующей неделе приглашаю всех на открытие обновленных лестницы на Старокиевской горе и части туристического маршрута от них до Андреевского спуска. Очень хорошая будет зона отдыха", - отметил Кличко.

Также он напомнил, что сейчас в столице продолжается активный ремонт дорог, обновление парков и скверов. "Большинство основных магистралей, которые капитально ремонтируем, мы планируем завершить до конца лета. А парки уже представляем киевлянам. Недавно открыли обновленные и "Отрадный", и первую очередь парке "Победа", и вчера - сквер на Подоле возле кинотеатра" Октябрь", - добавил мэр Киева.

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