Командира спецназа киевской полиции подозревают в присвоении миллионов премиальных

Возможный злоумышленник задержан, суд решил отстранить его от должности.

Судейский молоток, иллюстрация zn.ua

Командира полка полиции особого назначения (ППОН) №2 ГУ Нацполиции в Киеве местная прокуратура подозревает в присвоении 6 млн гривен бюджетных средств, предназначенных для премирования бойцов, его задержали, позже — отстранили от должности.

Об этом говорится в постановлении Днепровского райсуда столицы от 14 декабря, пишет УНИАН со ссылкой на данные, обнародованные в Едином госреестре судебных решений.

В то же время агентство уточнило, что возможного злоумышленника обезвредили 10 февраля.

"… в течение 2016 года — февраля 2017-года личному составу полка были начислены наличными к выплате 12,4 млн гривен, а фактически выплачены наличными примерно 6 млн гривен", — отметили журналисты.

По данным следователей, главбух ГУ Нацполиции в столице, главный специалист отдела организации оплаты труда управления финобеспечения и бухгалтерского учета ГУ в городе, председатель профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации аттестованных работников ППОН №2, командир полка и его зам разработали и реализовали схему присвоения примерно 6 млн гривен.

"Схема заключалась в начислении отдельным работникам ("доверенным лицам") полка денежных средств для выплаты премий и дальнейшей выдачи личному составу лишь половины от начисленной суммы премии", — выяснили правоохранители.

В постановлении сказано, что третьим следственным отделом прокуратуры Киева проводится досудебное расследование по производству №42016100000001135 от 18 ноября 2016 года, по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

"10 февраля командир полка полиции особого назначения был задержан во время совершения преступления, а 11 февраля он уведомлен о подозрении… суд принял решение отстранить его от занимаемой должности сроком на два месяца, то есть до 11 апреля включительно", — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что в Киеве поймали на крупной взятке исполняющую обязанности начальника отдела Департамента земельных ресурсов Киевской городской госадминистрации.