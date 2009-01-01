Концерт, фейерверк и выставка достижений. Программа празднования Дня Киевщины в Ирпене

Ирпень на один день станет "столицей" Киевской области.

Reuters

Для гостей праздника и жителей Ирпеня будет работать палаточный городок, где каждый район и город областного значения представят достижения своего края.

В программе мероприятия предусматривается:

12:00 — 18:00 — праздничные мероприятия ко Дню Киевщины (презентация достижений общин районов и городов области, сельскохозяйственных предприятий, выступления любительских коллективов, конкурсы, развлечения)

15:00 — 17:00 — смотр презентационных палаток районов и городов области "Гостеприимная Киевщина";

17:00 — 18:00 — торжества по случаю празднования 85-й годовщины образования Киевской области;

18:00 — 21:00 — праздничный концерт с участием участников Всеукраинского конкурса-фестиваля "Яркие дети Украины";

21:00 — праздничный фейерверк.

Кроме праздничной программы в Ирпене состоится торжественное открытие нового детского сада "Колибри" и многофункционального спортивного комплекса в школе №3.

Мероприятие такого уровня в Ирпене проходит впервые. Три года подряд город активно развивается. За это время бюджет развития города вырос в 28 раз. Реализовано более 200 социальных инфраструктурных проектов: появились новые дороги, парки, детские сады, медицинские учреждения, спортивные объекты.

Ирпень является примером того, как в рамках децентрализации можно за короткий время навести порядок в каждом городе Украины.

Начало: в 11:30

Адрес — г. Ирпень, ул. Т.Шевченко, 2а

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