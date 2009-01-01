Конфликт и выстрел в голову. В ресторане Киева ранен человек

Инцидент случился вчера вечером в Печерском районе столицы.
Об этом говорится на странице полиции столицы в Facebook.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошел на ул. Евгения Коновальца, правоохранителям о нем стало известно в 19:37, злоумышленники скрылись.
"… пострадавший получил огнестрельное ранение в голову, его в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение… Оперативники разыскивают подозреваемых", — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Шевченковском районе Киева в одном из ночных клубов правоохранители задержали 17 человек, у которых были наркотические вещества, а сотрудники военкомата обнаружили 32 людей, уклонявшихся от призыва в армию.