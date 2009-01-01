Копы проверяют все возможные версии мотивов убийства Панкова, новые фото и видео с места преступления

Правоохранители продолжают искать стрелка.

Место преступления facebook.com/KyivOperativ

Полицейские проверяют все возможные версии мотивов убийства в Киеве советника директора госпредприятия "Укрспирт"

Об этом начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в столице Оксана Блищик рассказала в комментарии агентству УНИАН.

Между тем в Сети уже появились видео с места преступления, а также новые фотографии.

"Розыск преступников продолжается", — говорится на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Напомним, в 2014 году Виктор Панков был назначен и. о. директора "Укрспирта", а в 2012 году возглавлял предприятие. Сегодня — 30 мая — в Дарницком районе Киева его из автомобиля застрелил злоумышленник, правоохранители ввели в столице план "Перехват".

Фото: facebook.com/KyivOperativ, видео: 112 Украина