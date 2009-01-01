Криминальный авторитет устроил бурный день рождения в киевском СИЗО: опубликовано видео

Отмечают день рождения в прогулочном дворе возле корпуса "Катька".

Альберт Хусанулин (Алик). Скриншот

Киевском следственном изоляторе заключенные устроили банкет по случаю дня рождения одного из криминальных авторитетов.

В Сети появилось видео праздничного застолья, опубликованого на YouTube-канале EuroMaydan.

В кадр также попал момент, как смотрящий за Киевским СИЗО, Альберт Хусанулин (Алик) поздравляет авторитетного именинника.

"Давай, брат! С днем рождения!.. Свободы нам, здоровья", — сказал он на камеру.

В комментарии к видео говорится: "На надпись на видео не смотрите, это Киевское СИЗО: фото Алика Хусанулина легко можно найти в интернете; посмотрите на производителей напитков на столе; празднует грузинский авторитет, поэтому позвал соотечественников и старших по СИЗО".

В свою очередь экс-глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький написал в Facebook.

"Вот так приветствуют в Киевском СИЗО годовщину управления тюремной системой "реформаторов от Минюста"".

"Пусть вас не удивляет подпись к этому видео. Это так, для дурачков. Это Киевский СИЗО, в центре стола Хусанолин Альберт Раисович "Алик" смотрящий. Отмечают в прогулочном дворе возле корпуса "Катька". А вместе с ним блаткомитет государственного учреждения", — говорится в тексте.

"Думаю, что начальник СИЗО и его первый зам стояли на шухере. За средства государственного бюджета, кстати, они получают зарплату", — отметил Старенький.

"Вот интересно, что о таких "несоветских методах удержания" думают пострадавшие от преступлений тех, кто "перевоспитывается" на видео?" —добавил он.

Напомним, 4 октября в Одесском СИЗО умер заключенный. Как стало известно, у него обнаружили признаки самоубийства.

видео: EuroMaydan