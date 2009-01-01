"Квартал в кипятке". На столичном Подоле из-за прорыва трубы улицы окутало паром, фото и видео

Инцидент произошел сегодня на пересечении ул. Кирилловской и Вышгородской.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
В то же время издание уточнило, что инцидент случился на пересечении ул. Кирилловской и Вышгородской.
"Масштабный прорыв в Киеве: квартал в кипятке", — говорится в сообщении.
Напомним, в июне 2016 года в Киеве произошел прорыв магистрального трубопровода, из-за чего без горячей воды остались жители 78 жилых домов, трех медучреждения, пяти детсадов и стольких же школ, размещенных на ул. Вадима Гетьмана, Борщаговской и Виборгской.
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua, видео: facebook.com/KyivOperativ