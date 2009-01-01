"Квартал в кипятке". На столичном Подоле из-за прорыва трубы улицы окутало паром, фото и видео

Инцидент произошел сегодня на пересечении ул. Кирилловской и Вышгородской.

Место происшествия facebook.com/dtp.kiev.ua

В четверг, 16 февраля, в Подольском районе Киевас горячей водой, проезжая часть была залита кипятком, из-за чего образовался пар.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

В то же время издание уточнило, что инцидент случился на пересечении ул. Кирилловской и Вышгородской.

"Масштабный прорыв в Киеве: квартал в кипятке", — говорится в сообщении.

Напомним, в июне 2016 года в Киеве произошел прорыв магистрального трубопровода, из-за чего без горячей воды остались жители 78 жилых домов, трех медучреждения, пяти детсадов и стольких же школ, размещенных на ул. Вадима Гетьмана, Борщаговской и Виборгской.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua, видео: facebook.com/KyivOperativ